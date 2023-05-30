İmamoğlu seçim sonuçları ilgili konuştu

İmamoğlu, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, fethin önemini anlattı.

Dün sonuçlanan seçimlerde oy kullanarak milletin iradesinin ortaya çıkmasına katkı sunan bütün vatandaşlara teşekkür eden İmamoğlu, "Ben, kişisel olarak bu sonuçlardan elbette üzgünüm. Seçim öncesinde söylediği her bir sözü, inanarak söylemiş biri olarak, ülkem adına tabii ki bu sonuçlardan dolayı düşünceli ve kaygılıyım." diye konuştu.

İmamoğlu, milletin cumhurbaşkanlığı yetkisini Cumhur İttifakı'nın adayına verdiğini belirterek, "Elbette mazeret yok. Evet süreç böyle sonuçlanmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEDEKİ DEĞİŞİM İRADESİNİ SİL BAŞTAN İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ"

"28 Mayıs seçim sonuçlarının, tabii ki bizim adımıza beklenmedik bir sonuç olduğu da ortadadır. Bu süreçte toplumun en büyük arzusunun sandıklara yansımasını sağlayacak bir gönül seferberliğini tam olarak kuramadık." diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: