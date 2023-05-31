Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "CHP'nin bir kimliği yok"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu Programında konuştu. CHP'nin içindeki krizi değerlendiren Perinçek, CHP'nin kimliksiz olduğunu söyledi.



Perinçek, CHP'de kurtarıcı rolüyle ortaya çıkanlara da değindi.



CHP'de zaten sürekli bir kriz olduğunu söyleyen Perinçek, kurucu değerlerini terk eden partide umut olmadığını vurguladı.



Perinçek, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın, seçimi nasıl önde tamamladığını da açıkladı. AK Parti'nin seçim için hazırladığı klibe dikkat çekti. Erdoğan'ın Türkiye cephesinde yer aldığını ifade etti.



Türk milletinin emperyalizm karşısında tavır aldığını belirtti Vatan Partisi Genel Başkanı...



Perinçek, ekonomideki gelişmelerle ilgili de konuştu. Erdoğan'ın kullandığı 'Uluslararası itibar" ifadesinin tehlikeli olduğunun altını çizdi.



Hükümet ekonomide Mehmet Şimşek'in adını öne çıkarıyor...Perinçek, Şimşek'in savunduğu sıcak para polkasının bittiğini kaydetti.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kosova'da yaşanan son gelişimleri de değerlendirdi. Türk askerinin NATO planlarına ortak olmaması gerektiğini söyledi.



