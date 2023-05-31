AK Parti'nin yeni Meclis grup yönetimi belli oldu

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Meclis’te Ak Partiyi temsil edecek grup başkan ve vekilleri de MYK’nın gündemdeydi. Bazı isimler üzerinde değerlendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, yeni grup başkanı olarak Abdullah Güler’in ismi belirlendi. Özlem Zengin ile Muhammet Emin Akbaşoğlu, yeni dönemde de grup başkanvekilliği görevine devam edecek.

Grup yönetimine yeni eklenen isimler de oldu. Onlardan biri Leyla Şahin Usta. Bir diğer isim Bahadır Yenişehirlioğlu ve eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül.

MYK’da belirlenen isimler Meclis’te yapılacak kapalı oylama ile netleşmiş olacak.