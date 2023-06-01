Londra'nın güvenilir ismi: Mehmet Şimşek

Dünyada neoliberal sistem çıkmazda. Ankara, Türkiye Ekonomi Modeli ile yeni bir yola girdi. IMF'ci anlayış kırmızı kart yedi. “Londra'nın muteber adamı” olarak kabul edilen Mehmet Şimşek ise bu kritik dönemeçte, yeniden sahneye çıkarıldı.



2009-2014 döneminde Maliye Bakanlığı, 2015-2018 döneminde ise Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Şimşek, batı yanlısı medya ve Londra çevreleri tarafından olumlu karşılandı. Hatta parlatılmaya başlandı.



Şimşek'in yeni dönemdeki görevinin iktidarın ekonomi politikasında belirleyici olacağı belirtiliyor. Londra'daki sıcak para komisyoncuları ile sıkı ilişkileri olan Şimşek, “küresel sermayenin adamı” olarak görülüyor.



Şimşek, yeni dönemde, dünya iktisat çevrelerinde de tartışmalara neden olan Türkiye Ekonomi Modeli için finansman bulma görevini mi ifa edecek yoksa Türkiye'nin Londra ile yeni köprüler kurması için müzakereci işlevi mi görecek? Özetle “Türkiye'nin adamı” mı yoksa “Londra'nın adamı mı” olacak? sorusunun yanıtı önemli.



Şimşek önceki dönemlerde Ali Babacan ile birlikte ekonomiyi yönetti. Bu süreçte Kemal Derviş tarafından Türkiye'de uygulanan IMF reçetesi devam ettirildi.



Özelleştirmeler kamu bankalarına kadar dayandı. Ekonomide “gaz-fren” tartışmaları gündeme geldi. Babacan'ın görevden alınmasının ardından Şimşek bir süre daha ekonominin kaptanı oldu. Bu dönemde Şimşek, ülkenin döviz riskini azaltmak için döviz geliri olmayan şirketlerin dövizle borçlanmasının önüne geçen uygulamaları devreye aldı.



Davutoğlu hükümetinde Maliye Bakanlığı yapan Şimşek, her ne kadar bir nihayete ulaşmasa da 25 başlıkta 1200 eylem planının da uygulanmasında görev aldı. Bu reform programı Türkiye'nin 24 Ocak 1980 ve 2011 Derviş politikaları sonrası yeni bir milli ekonomik model arayışının başlangıcıydı.



Şimşek, Ali Babacan'la birlikte yürüttüğü görev çerçevesinde 1992-2002 arası toplam 169 milyar dolar dış ticaret açığının 2003-2013 arasında toplam 687 milyar dolara yükselmesine neden oldu.



Öte yandan Şimşek'in İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’ndeki lisansüstü eğitimi aldıktan sonra hızla yükselmesi de dikkat çekici... Çünkü Exeter, İngiliz istihbarat ajanlarının yetiştirildiği bir okul. Ankara’da ABD Büyükelçiliği’nde çalışan Şimşek, Amerika’dan oturma izni aldı. 2000 yılında İngiltere’ye giderek, dünyanın en büyük finans kuruluşlarından Merrill Lynch’te çalıştı.



2005 yılında bankanın Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığı’na getirildi. Aynı yıl İngiliz makamlarına vatandaşlık başvurusunda bulundu.



20-23 Ocak 2016 tarihlerinde yapılan Davos Ekonomik Forumu toplantıları sırasında Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, başta Merrill Lynch ve Goldman Sachs olmak üzere uluslararası finans kuruluşları ile özel görüşmeler yaptı.



Aydınlık Gazetesi'nin ulaştığı bilgiye göre, Babacan ve dönemin Başbakan Yardımcısı Şimşek, Merrill Lynch ve Goldman Sachs yöneticilerine “2016 Eylül ayına kadar Tayyip Erdoğan’ı Saray’a hapsetme, etkisizleştirme ve tek adam görüntüsünden kurtulma.” sözü verdi.



Tüm gelişmelerle birlikte Şimşek'in adını duyan Neoliberal ekonomistler, hemen ellerini ovuşturmaya başladı. Bir destek de Davutoğlu'na yakın Karar gazetesinden geldi. "Piyasaların çözüm ümidi Mehmet Şimşek" başlığı atılan haberde "Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adının gündeme gelmesiyle ise ekonomi çevrelerinde Rasyonel politikalara dönüş için umut uyandı" ifadelerine yer verildi.



Cumhuriyet gazetesi de Şimşek ile ilgili yaptığı haberde ekonominin toparlanması için sadece Şimşek adının yetmeyeceğine dikkat çekti.