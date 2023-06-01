HDP'de seçim tartışması: Demirtaş'tan adaylık açıklaması

Aktif siyaseti bıraktığını açıklayan terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, seçim sürecine dair yeni açıklamalar yaptı. Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ancak HDP'nin kendisini gerekçesiz olarak reddettiğini söyledi.

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PKK uzantısı HDP'deki erime, parti içi çatışmayı körükledi. Terör hükümlüsü Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sürecine dair HDP yönetimini hedef alan yeni açıklamalar yaptı.

Demirtaş, Artı Gerçek’te yayınlanan röportajında, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ancak HDP'nin kendisini gerekçesiz şekilde reddettiğini söyledi.

- Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben Genel Merkezimize, Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu belirttim. Benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir dedim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum.

Sosyal medya hesabından aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş, röportajında bunun HDP’den kopmak anlamına gelmediğinin altını çizdi. "Ben HDP’liyim ve öyle de kalmaya devam edeceğim. Hata HDP çizgisinde değil, pratiktedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# selahattin demirtaş # hdp

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