Dr. Doğu Perinçek, Haydar Aliyev Anma Töreni'nde

Dr. Doğu Perinçek'in Haydar Aliyev Anma Töreni'nde yaptığı konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Türkiye ve Azerbaycan liderleri, Haydar Aliyev’in vasiyetini yerine getirerek, Kahraman Silahlı Kuvvetleri sayesinde Karabağ'ı işgalcilerden kurtardı."

Türk dünyasının tarihi birikimleri ve uzmanlıkları sayesinde, yeni bir dünyanın kuruluşunda önemli görevler üstleneceklerine inanıyoruz. Can Azerbaycan’ın büyük tarihi işler yapacağına ve yeni uygarlığın kuruluşunda önemli roller üstleneceklerine inanıyoruz."

"Azerbaycan’ın Kahraman ordusunun yanı sıra, Haydar Aliyev’in liderliği ve yüksek devlet görevlerindeki başarısı sayesinde Türk dünyasına örnek teşkil etti."



