CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan'ın heykelini dikecek! İşte nedeni

Bolu Belediye Meclisinin 2023 yılı haziran ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Toplantının açılışındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Seçimi'ne değinen Özcan, "Kazananı kutluyorum, sayın Erdoğan'ı. Kıl payı da olsa kazandı. Zaten o kazanamasaydı Kılıçdaroğlu kazanacaktı." dedi.

Daha sonra AK Parti ve MHP Belediye meclis üyelerince Özcan'ın mayıs ayı meclis toplantısında Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi halinde heykelini dikeceğini söylediği hatırlatılarak yerin belirlenmesinin gündem maddelerine eklenmesi yönündeki dilekçe görüşüldü.

Bunun üzerine Özcan, "Heykelini dikeceğiz, tamam. Biz söz verdiysek dönmeyiz." dedi.

Erdoğan'ın Bolu'da en çok oyu Dörtdivan ilçesinde aldığını dile getiren Özcan, "Yüzde 90 oy almış. O yüzden Dörtdivan Belediyesi ile bir görüşelim, bize bir yer göstersin. En görünür yer de Köroğlu Dağları. Biz oraya dikelim. Heykelin şekline şemaline birlikte karar verelim, illa Bolu'da olsun diyorsanız. En yüksek oyu Civril'de almış ama çukur kalıyor biraz. O yüzden Dörtdivan Belediyesinden haber bekliyorum. Ben bir tane bozkurt dikecektim." ifadesini kullandı.

Özcan'ın bu sözleri üzerine MHP'li Belediye Meclisi Üyesi Necdet Çakır da şunları kaydetti:

- Bozkurt heykelini de Cumhurbaşkanımızın heykelinin yanına dikelim. Cumhurbaşkanımızın heykelinin yapılacağı yeri belirleyelim. Belediyemizin maddi zorluklar içinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle siz yeri belirleyin. Heykeli il başkanımız İlhan Bey kendi üstlenecek. Belediyeye yük olmayacak. Burada Bolu Belediye Başkanı olarak verdiğiniz sözü yerine getirmenizi bekliyoruz.

Özcan ise Erdoğan'ın heykelini kendilerinin yapacağını belirterek "Biz söz verince başkasına yaptırmayız." diye konuştu.

Yeri belirleyip bunu kendilerine söyleyeceğini dile getiren Özcan sözünü tutacağını vurguladı.