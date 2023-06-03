Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek görevine başladı

Beştepe'de Erdoğan için göreve başlama töreni de düzenlendi. Törene Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı'nın genel başkanları, 21 devlet başkanı ve 13 ülkenin başbakanı katıldı.

İkinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mazbatasını aldı. Erdoğan'a mazbatasını geçici Meclis Başkanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verdi.

Bahçeli'den mazbatasını alan Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı.

Erdoğan, Meclis'teki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel defterini imzalayan Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılına vurgu yaptı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'na giriş yaptı. Erdoğan'ın girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Beştepe'de de göreve başlama töreni düzenlendi. Törene, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Venezuela, Ruanda'nın da olduğu 21 devlet başkanı ve 13 başbakan katıldı. Rusya ve Çin devletlerinden de hükümet yetkilisi düzeyinde katılımlar oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ı yemin töreninde ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake temsil etti.

Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri de törende yer aldı. İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Rusya, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde törene katıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılımcılar arasındaydı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de törene katılan isimlerden biri oldu. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Şule Perinçek de Beştepe'deki törende yer aldı.

Cumhur İttifakı'nın genel başkanları da yine törende hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası yöresel kıyafetleriyle törende yer aldı.

Tebrikleri alan Erdoğan, davetlilerle selamlaştı, kısa bir sohbet etti.

Erdoğan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı'nın ilk mesajı birlik ve beraberlik oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlattı.