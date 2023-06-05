Bakan Yerlikaya: "Çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk iş olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndaki toplantıya katıldı. Yerlikaya, AFAD yetkililerinden deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar ve afet yönetimiyle ilgili konular hakkında bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İçişleri Bakanlığı’na atadığı Ali Yerlikaya görevi Süleyman Soylu’dan devraldıktan sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndaki (AFAD) toplantıya başkanlık yaptı.

AFAD yetkililerinden deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda afet yönetimi konuları da ele alındı. Bakan Yerlikaya, toplantı hakkında sosyal medya hesabında "AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız” açıklamalarını yaptı

# erdoğan # Ali Yerlikaya # AFAD

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