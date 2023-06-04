TGB NATO'ya geçit vermedi: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg böyle karşılandı

Türkiye Gençlik Birliği NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e karşılama düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Dolmabahçe’ye giden Stoltenberg'i gençler “Katil NATO’ya Hayır Tam Bağımsız Türkiye " sloganlarıyla protesto etti.

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Türkiye Gençlik Birliği NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e karşılama düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Dolmabahçe’ye giden Stoltenberg'i gençler “Katil NATO’ya Hayır Tam Bağımsız Türkiye " sloganlarıyla protesto etti. Eylemi yapan gençlerden 8 kişi gözaltına alınarak Beşiktaş Emniyet’e götürüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dolmabahçe'deki görüşmesini Türkiye Gençlik Birliği üyeleri protesto etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Dolmabahçe’ye gittiği dakikalarda Dolmabahçe’nin önünden geçen Kadıköy Vapuru’na binen gençler “Katil NATO’ya Hayır Tam Bağımsız Türkiye" yazılı pankartı astı.

TGB yaptığı açıklamada "TGB olduğu sürece, NATO elini kolunu sallayarak bu topraklarda yürüyemez!" ifadelerini kullandı.

“Katil NATO Türkiye’den Defol” sloganını atarak pankart açan gençlerden 8 kişi vapur inişinde gözaltına alındı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# nato # tgb # türkiye gençlik birliği

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