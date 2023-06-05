HDP'de seçim sonrası çatlak büyüyor: Buldan ve Sancar yeniden aday olmayacak

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de, iç tartışmalar alevlendi. Partide büyük bir erime yaşanıyor...

Terör hükümlüsü ve terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önce aktif politikayı bıraktığını açıkladı. Ardından HDP’nin mevcut Eş Genel Başkanlarından yeni bir açıklama geldi.

HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar genel başkanlık görevini kongrede devredeceklerini söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan HDP’li Buldan, “Hedeflerimiz gerçekleşmediği için kurullarımızla yaptığımız toplantılardan sonra partimiz kongreye gidecektir” dedi. “Kongre sürecinde herhangi bir karar mekanizmasında da yer almayacağım” ifadelerini kullandı.