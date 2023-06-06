Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Kabine ABD'den ithal"

Anayasada yer almayan kabine kavramı, cumhurbaşkanlığı tarafından bilinçli olarak kullanıma sokuldu. Kabine'nin ABD'den ithal olduğuna dikkat çeken Doğu Perinçek, "Kabine kavramının yasadışı bir yoldan gelip Türkiye’nin devlet pratiğine oturması, ciddiye alınması gereken bir olaydır." dedi.

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Aydınlık Gazetesi'nde kavramla ilgili yazı kaleme alan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Kabine'nin ABD'den ithal olduğuna dikkat çekti.

Perinçek, Anayasada kabine olmadığını vurguladı. Peki Anayasada Bakanlar Kurulu yazıyor mu?

Perinçek, Bakanların oluşturduğu kurulun Anayasa sistemimizdeki adını da açıkladı.

Perinçek, Kabine kavramının yasadışı bir yoldan geldiğini Türkiye’nin devlet pratiğine oturmasının ciddiye alınması gereken bir olay olduğunu kaydetti.

# Doğu Perinçek # vatan partisi # bakanlar kurulu # kabine

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