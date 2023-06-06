Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Kabine ABD'den ithal"

Aydınlık Gazetesi'nde kavramla ilgili yazı kaleme alan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Kabine'nin ABD'den ithal olduğuna dikkat çekti.



Perinçek, Anayasada kabine olmadığını vurguladı. Peki Anayasada Bakanlar Kurulu yazıyor mu?



Perinçek, Bakanların oluşturduğu kurulun Anayasa sistemimizdeki adını da açıkladı.



Perinçek, Kabine kavramının yasadışı bir yoldan geldiğini Türkiye’nin devlet pratiğine oturmasının ciddiye alınması gereken bir olay olduğunu kaydetti.



