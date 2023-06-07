CHP'de kongre çatlağı: Kılıçdaroğlu'ndan MYK hamlesi

CHP Merkez Yönetim Kurulu’na 4 isim dışında yeni isimler getirildi. Bu isimler gündemdeyken yeni iddialar ortaya atıldı.

CHP’nin sonbaharda kurultaya gitmesi planlanıyor. CHP MYK belirlenirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İmamoğlu’nun kurultayın yerel seçimlerden önce yapılmasını istediği , 'öncülük edebilirim' dediği kaydedildi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bunu reddettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun parti örgütlerini kendisine bağlaması da kurultay ve yerel seçimler öncesi kendini sağlama almak istediği olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu’nun rakiplerini bertaraf ederek partinin başında kalmak istediği ve istifa etmeyi düşünmediği öğrenildi.

Tüm bunlar konuşulurken CHP’nin yeni MYK’sı ilk toplantısını CHP genel merkezinde yaptı.

Kongre takvimini başlatan CHP’de olağan kongre için planlanan tarihin ekim ayının ortası olduğu belirtildi.

CHP’nin yeni MYK’sında dikkat çeken isimler bulunuyor. İşçi sendikalarından sorumlu tutulan Hasan Efe Uyar, 6-8 Ekim davasında HDP Milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş’in tutuklanmasına “Hayırın sesini kısamazsınız" diyerek tepki göstermişti.

İşveren örgütlerinden sorumlu Lale Karabıyık, ise OHAL döneminde çıkan KHK'lara tepki göstermişti.

CHP'nin İdari ve Mali İşlerden sorumlu kurmayı Bülent Kuşoğlu'nun, mevcut pozisyonunu koruduğu görüldü. Kuşoğlu HDP'nin Altılı Masa'nın bir parçası olmasına ilişkin “HDP o yaftayı üzerinden attığında onlar da tam bir Türkiye partisi olarak bu çalışmalara muhakkak katılabileceklerdir. Yüzde yarımlık partileri dikkate alıyoruz, yüzde 10’luk partiyi kimse görmezden gelemez” demişti.

Bilim-Yönetim ve Kültür Platformunu yönetecek Yunus Emre de Halk TV'de katıldığı yayında terör örgütü PKK'nın özerklik talebinin yerine getirileceğini söylemişti. Emre seçim öncesi "İktidara geldiğimizde hemen göreceksiniz 'yerel özerklik' şartındaki çekinceleri kaldıracağız. Bu emin olun Türkiye'yi bölecek bir şey değildir. Aksine Türkiye'yi güçlendirecek bir şeydir” sözlerini kaydetmişti.

Hukuk ve seçim işleri görevini yürütecek Zeynel Emre ise 3 Aralık 2019'da Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP heyeti içerisinde yer almıştı. Emre bu ziyarete ilişkin "Cezaevlerindeki tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlığı, hem insan hakları hem de devletin sorumluluğu açısından öncelikli meseledir" paylaşımını yapmıştı.