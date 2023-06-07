Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Mehmet Şimşek yeni Kemal Derviş"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemli ilgili önemli açıklamalar yaptı. Perinçek, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in programını eleştirdi. Şimşek'in 2.Kemal Derviş olduğunu kaydetti.



Şimşek'in rasyonellik söylemini de değerlendiren Perinçek, emperyalist kuralların içinde yer alındığını ifade etti.



Sıcak para politikasının bir çözüm değil Türkiye için felaket olacağı uyarısı da yaptı Perinçek.



Şimşek'in bakan olması neoliberal çevreyi mutlu etti. Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinçli olarak Şimşek'i başa geçirdiğini söyledi.



Vatan Partisi Genel Başkanı, Şimşek'in sunduğu programın Asya'ya yönelimi reddettiğini vurguladı.



Perinçek, yeni Anayasa tartışmalarıyla ilgili de konuştu.



Kabine kelimesinin Anayasada olmadığını vurgulayan Perinçek, bunların yer altı konuşması olduğunu ifade etti.



