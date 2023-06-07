DEVA, Gelecek ve Saadet partileri ortak grup arayışında

İttifak ve grup arayışları Meclis'te sürüyor. Partiler iç pazarlıklarını sağlamlaştırma peşinde. Dağılan Millet İttifakı'nın sallantılı partileri Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin birleşerek yeni bir grup kurma iddiaları gündemde.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu

CHP listelerinden Meclis'e giren Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nde birleşme trafiği oldukça yoğun.

Toplamda 38 vekili olan 3 parti yeni bir grup kurabilmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde Deva ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği, Davutoğlu'nun "onursal başkan" olacağı iddia edildi. Hatta iki parti için eşbaşkanlık bile gündemde.

Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre ise, 3 partinin görüşmelere devam ettiği ancak çatı parti konusunda öncülüğü Saadet Partisi'nin istediği belirtildi. Meclis'te Saadet Partisi çatısı altında Deva ve Gelecek'in siyasi arenaya devam etmesi üzerine istişareler yapılıyor.

# deva # Gelecek Partisi # Saadet

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