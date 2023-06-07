Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: "CHP'yi değil Türkiye'yi kurtaralım"

Altı ok programını terk eden CHP için kurtarıcı arayanlar var...Emperyalist odakların sözcüleri, işte bu noktada parlatılıyor. O isimlerden biri de İmamoğlu.. CHP'yi kurtarma tezinin aldatıcı olduğunu söyleyen Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "CHP'yi değil Türkiye'yi kurtaralım" dedi.

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Batı rotasına sapan ve kurucu değerlerini terk eden CHP'de başkanlık yarışı gündemde. Bahsi geçen isimler ise Kılıçdaroğlu gibi, ABD politikalarının temsilcileri. Gündeme getirilen isimler bir de kurtarıcı ilan ediliyor.

CHP içindeki tartışmaları değerlendiren Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, CHP'yi kurtarma tezinin aldatıcı olduğuna dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kurtarıcı olarak parlatılan isimlerden biri.

Bursalı, CHP için kurtarıcı göstermenin planlı görevler olduğunu ifade etti. Bu isimleri köşesine taşıyan Soner Yalçın'ı da eleştirdi.

Bursalı, Atatürk'ün partisinin Vatan Partisi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Özgür Bursalı # vatan partisi # cumhuriyet halk partisi

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