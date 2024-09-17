AK Parti’de kongre öncesi 2 il başkanı istifa etti

Mart ayında kongreye hazırlanan AK Parti’de 2 il başkanı istifa etti. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

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AK Parti’de kongre öncesi 2 il başkanı istifa etti
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2025'in Mart ayında kongre yapması beklenen AK Parti'de, Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

5 yıldır il başkanı görevini yürüten Naim Makas, il başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oluruyla bıraktığını açıkladı.

2019 yılında Çanakkale İl Başkanlığı görevine atanan Makas, 2021 yılında yapılan il kongresinde de il başkanı seçilmişti.

Ocak 2023'te göreve gelen Orhan Güngör de yaptığı yazılı açıklamada, genel merkezin ve Erdoğan'ın olurları ile görevi bıraktığını kamuoyuna duyurdu.

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