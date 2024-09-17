AK Parti’de kongre öncesi 2 il başkanı istifa etti

2025'in Mart ayında kongre yapması beklenen AK Parti'de, Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.



5 yıldır il başkanı görevini yürüten Naim Makas, il başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oluruyla bıraktığını açıkladı.



2019 yılında Çanakkale İl Başkanlığı görevine atanan Makas, 2021 yılında yapılan il kongresinde de il başkanı seçilmişti.



Ocak 2023'te göreve gelen Orhan Güngör de yaptığı yazılı açıklamada, genel merkezin ve Erdoğan'ın olurları ile görevi bıraktığını kamuoyuna duyurdu.