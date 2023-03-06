AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Altılı Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutlarken "Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır."dedi.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum
Son Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Altılı Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlemesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!" ifadelerini kullandı.

# ak parti # bülent turan # kemal kılıçdaroğlu
HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek sinyali Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar "ABD Altılı Masa'daki krize el koydu"
Çok Okunanlar
1 İşte 2022 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri
2 Afetzede Taşınma Desteği başladı!
3 Geçici işçilere kadro, teklif yarın Meclis'te
4 Ödemeler bugün hesaplara yatacak
5 Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı