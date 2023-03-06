AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Altılı Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlemesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!" ifadelerini kullandı.