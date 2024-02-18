AK Parti'ye Elbistan'da şok! Aday çekildi

AK Parti'nin Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi. Yener, Elbistanlılardan zaman zaman tepki alıyordu. Mahir Ünal'a yakınlığıyla bilinen Yener'in resmi ve özel kurumlara borcu olduğuna yönelik iddialar gündeme gelmişti.

AK Parti'ye Elbistan'da şok! Aday çekildi
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Kahramanmaraş'ta AK Parti'nin Elbistan Belediye Başkan Adayı İş insanı Abdullah Yener adaylıktan çekildiğini açıkladı. AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal'a yakınlığıyla bilinen Yener'in resmi ve özel kurumlara milyonlarca borcu ve yaklaşık 100 icra dosyası olduğuna yönelik iddialar gündeme gelmişti. Yener'in hakkında çıkan haberlerin ardından adaylıktan çekilmesi soru işareti yarattı. Mevcut Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yeniden aday olarak gösterileceği iddia edildi.


Kahramanmaraş'ta AK Parti'nin Elbistan Belediye Başkan Adayı İş insanı Abdullah Yener'in adaylığı, 4 Şubat'ta resmi olarak açıklandı. Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Yener'in adaylığına tepki gösterip, eleştirilerde bulundu. Sosyal medyadan paylaşımı yapan Doğan, “Ya çekilecek ya da çekecekler. Sabır” paylaşımı yaptı. Bu süreçte seçim çalışmalarına başlayan ancak halktan da zaman zaman tepki alan Yener, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yener, "Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Elbistan Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan ise Yener'e ilişkin "Kendi tasarrufu, hakkında hayırlısı olsun. Aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. İsmi yakında açıklayacağız" diye konuştu.

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