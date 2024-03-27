Akşener'den Özel'e Edirne'de oy tepkisi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eski ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Özgür Özel aynı gün içinde birbirlerine karşı açıklamalar yaptı.

- Dehşet rahatları var Edirne'ye geliyor Sayın Özgür Özel diyor ki Sakın ola ki AK parti kazanır Sakın ola ki CHP'nin dışında bir partiye oy vermeyiniz iyi Parti'nin adayı da olgunluk gösterip ayrılmalıdır Türk siyasetinde Bu şekilde bir cıvıklık Bu şekilde bir ayıp asla olmamıştır.