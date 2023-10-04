Anayasa Tartışması Alevlendi

İyi Parti ve Saadet-Gelecek Partisi grubu Meclis'te toplandı. Grup toplantılarının gündeminde yeni anayasa tartışmaları ve yerel seçimler vardı.

Anayasa Tartışması Alevlendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği anayasa tartışması grup toplantılarına da yansıdı. Saadet-Gelecek Partisi ortak grup toplantısında, konu gündeme geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da anayasa teklifine ilişkin konuştu. Meclis'te grup toplantısı yapan bir diğer parti ise İyi Parti oldu. Genel Başkan Meral Akşener'in gündeminde yerel seçimler vardı... Akşener, sığınmacılara yönelik kışkırtıcı söylemlerini yineledi.

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# anayasa # iyi partili # meral akşener
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