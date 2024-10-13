Ankara Barosu Kurultayı'nda PKK sloganı

Terör örgütü yandaşları, Ankara Barosu'ndaki seçimlerde PKK propagandasına çevirdi.

Avukat olup olmadıkları bilinmeyen bir grup kadın ellerinde Kürtçe pankartla sahneye çıktı. Terör örgütüne ait olduğu bilinen slogan atmaya başladı.

Aday listesinde PKK terör örgütüne yakın kişileri de bulunduran Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubuyla Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu arasında yumruklaşmaya varan kavga çıktı.

Zaman darlığı gerekçe gösterilerek 51 kişiye söz verilmezken PKK terör örgütü yandaşı, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Gurup yöneticilerinden Av. Çiğdem Kozan'a söz verildi. Kozan Ankara Barosu kürsülerinden terör örgütü lideri Apo'ya özgürlük istedi.

Ankara Barosu Avukatlarından Erdem Cömert Ankara Barosu kurultayında yaşananları Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Cömert kurultay kürsüsünü işgal eden grup hakkında bilgi verirken avukat olup olmadıkları hakkında da konuştu

Cömert seçimlerde Ankaralı avukatların gerekli dersi vereceğini belirterek terörle mücadeleye dikkat çekti