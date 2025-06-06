Av. Nusret Senem anlattı: CHP kurultay iptal davasında neler olabilir?

CHP’de 30 Haziran tarihindeki kurultay iptal davası nedeniyle büyük bir telaş yaşanıyor. Bu süreçte, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler ve saldırılar da yoğunlaştı. Avukat Nusret Senem, Ulusal Kanal’da 30 Haziran’da görülecek olan iptal davasının beş olası sonucunu anlattı

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Av. Nusret Senem anlattı: CHP kurultay iptal davasında neler olabilir?
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Senem, davanın sonuçlanmadığını vurgulayarak şu ihtimalleri sıraladı: Mahkeme, davayı tamamen reddedebilir; ya da kurultay nedeniyle açılan iptal davasını “konusuz kaldı” gerekçesiyle sonlandırabilir. Konusuz kalma durumu, olağanüstü kurultayın yapılıp delege seçiminin tamamlanması anlamına gelir ve böylece dava süreci hukuken kapanabilir.

Diğer yandan, hukuk mahkemesi ceza davası sonuçlanmadan karar vermeyebilir. Ceza davasının bitmesi yıllar alabileceğinden CHP, olağanüstü kongresini yapmak zorunda kalabilir. Eğer mahkeme mutlak butlan kararı verirse, bu karar istinaf ve Yargıtay aşamalarına taşınacak ve kesinleşmesi uzun sürecektir. Dolayısıyla 30 Haziran’da net bir karar çıkması olasılığı düşüktür.

Senem ayrıca, henüz mahkeme kararı verilmemişken Kılıçdaroğlu’na yönelik saygısız ve ahlak dışı saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bu konuda sarf ettiği sözlere şaşırdığını ifade eden Senem, geçmiş kurultay deneyimlerinin de göz önüne alınması gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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