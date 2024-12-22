Bahçeli yine Öcalan çağrısı yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti’nin İmralı'daki PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme yapması gerektiğini bir kez daha yineledi. DEM Parti’ye sözde Türkiye partisi olma yönünde telkinlerde bulunan Bahçeli, Suriye’deki yeni yönetime ilişkin de mesajlar verdi.

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Bahçeli yine Öcalan çağrısı yaptı
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MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti’nin İmralı ile görüşme çağrısını yineledi. İmralı PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeden sonra da “terörün bittiği” açıklaması yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 20. Dönem Sertifika Töreni’nde konuşan Bahçeli, DEM Parti’ye de sözde Türkiye partisi olma telkinlerinde bulundu.

Suriye’deki yeni yönetime sıcak mesajlar gönderen Bahçeli İsrail’e de Şam göndermesi yaptı.

- Suriye halkının iradesini temsil eden, ilk izlenim itibariyle makul ve demokratik mesajlar veren geçiş yönetimine terör örgütü yaftası vurmak en azından sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan, kaldı ki Suriye’nin cari tablosuna karşı üç maymunu oynayan sızma Esad lobisinin bir uydurmasıdır.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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