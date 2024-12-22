Bahçeli yine Öcalan çağrısı yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti’nin İmralı ile görüşme çağrısını yineledi. İmralı PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeden sonra da “terörün bittiği” açıklaması yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 20. Dönem Sertifika Töreni’nde konuşan Bahçeli, DEM Parti’ye de sözde Türkiye partisi olma telkinlerinde bulundu.

Suriye’deki yeni yönetime sıcak mesajlar gönderen Bahçeli İsrail’e de Şam göndermesi yaptı.