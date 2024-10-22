Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında bir açıklama yaptı. Tülay Hatimoğulları Oruç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan’a ilişkin sözlerine karşılık verdi.

"Kürt sorununun çözüm yolu bellidir. Orta Doğu ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan Abdullah Öcalan'dır" diyen Hatimoğulları, "Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Oruç'un açıklamaları şöyle:

"Gerçek barış bir başlangıç olacaksa tecrit kaldırılmalıdır. Sorunun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden dilenmiyoruz. Onurlu bir barış için de insiyatif almaya hazırız."