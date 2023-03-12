Bakan Akar o iddiaları yanıtladı: "Mehmetçik'in geç çıkarılması..."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, açıklamalarında depremde TSK personelinin geç müdahale ettiği iddialarını da yanıtladı. Akar şu ifadeleri kullandı:

- Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik.

Bakan Akar, Mehmetçik'in geç çıkmasının söz konusu olmadığını belirterek şunları söyledi:

- Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez.

Akar, TSK'nın emir beklemeden müdahaleye geçtiğini söyleyerek şunları belirtti:

- 2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu.

Akar ayrıca şu ifadeleri kullandı:

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik.

"BİR AYDA 6 BİN 340 SORTİMİZ VAR"

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin depremler sonrası çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Bakan Akar şunları belirtti:

- 1 ayda 6320 sortimiz var. Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak.

Bakan Akar, deprem bölgesindeki mücadele şartlarının zor olduğunu belirtti. Akar, zorlu şartlarda Mehmetçik'in çalışmalarına devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

- O şartlarda kalkış yapılmaması lazım. Fakat olayın aciliyeti nedeniyle bazı riskleri göze alarak üç A400M uçağımız Ankara, İstanbul, İzmir’e vardılar.

TERÖRLE MÜCADELE

Bakan Akar, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler de verdi. Bakan Akar, depremlerden sonra 8 saldırı olduğunu belirterek şunları söyledi:

- 6 Şubat'tan itibaren 8 taciz ve saldırı oldu. Sessiz kalmamız söz konusu değil, gerekli karşılık verildi, 53 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Akar, YPG ve PKK'nın aynı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

- YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Bakan Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz.

ABD'DEN F-16 ALIMI

Bakan Akar, F-16 alımıyla ilgili ABD ile yapılan görüşmelerin olumlu noktaya geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

- ABD Savunma Bakanlığıyla görüşmeler olumlu noktaya geldi. Beyaz Saray tarafından desteklendiğini biliyoruz. Kongre'nin aklıselimle karar almasını bekliyoruz

Bakan Akar, F-16 ile ilgili Türkiye'nin çaresiz olmadığını, başka seçeneklerin olduğunu belirtti.

TAHIL KORİDORU

Bakan Akar, Tahıl Koridoru'nun süresinin uzatılmasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

- İki taraf da olumlu yaklaşıyor, olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. 18 Mart'ta sürenin uzatılacağı kanaatine sahibiz.

DEPREM SONRASI YARALARIN SARILMASI

Akar, depremden sonra hastaneye çevirilen gemilerde toplam 16 bin kişinin tedavi olduğunu, 150 civarında ameliyat yapıldığını belirtti. Akar ayrıca, 56 bin Suriye vatandaşının depremden sonra Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.