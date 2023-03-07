Bakan Dönmez açıkladı: Doğalgaz Merkezinde son durum ne?

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı.





"HEDEFİMİZ 1 YIL İÇİNDE İŞLER HALE GETİRMEK"

Enerji Bakanı, Trakya'da kurulması planlanan doğalgaz merkezinin son durumuna ilişkin bilgi verdi:

Depreme odaklandık ancak çalışma grupları çalışıyor. Bir yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. Bir iki kanunda değişiklik ihtiyacı var önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek. Ondan sonra da yasal altyapı da tamamlanmış olacak.

Bakan, Karadeniz gazını evlere ulaştıracak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki çalışmalara ilişkin de konuştu.

Fatih Dönmez, "Ben tekrar bölgeye gideceğim. Sanırım Nisan ayına kalır" ifadelerini kullandı.

"ŞEBEKE SUYUNDA SORUN YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Hatay'da su sorunu olduğuna yönelik iddialara yanıt verdi:

- Su açısından, şebeke suyunda sorun yok. Özellikle yıkımın en yoğun olduğu Antakya ve Defne gibi yerlere kısmen, diğer bölgelere de yaygın şebeke suyu veriliyor. Suyun bakiye klor ve mikrobiyolojik analizleri sık yapılıyor. Bir sorun şu an yok. Ancak Hatay’da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz.

Bakan, olası depremlerde risk taşıyabilecek hastanelere yönelik de değerlendirme yaptı. Koca, "Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara’daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı bir iki gün içerisinde açıklamış olacağız" dedi. Bakan, "Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var" sözünü de ekledi.