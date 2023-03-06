Gladyo Kraliçesi Meral Akşener'in karanlık sicili: TSK'yı nasıl dinletti? ABD planlarında nasıl rol aldı?

Gizli dinlemeler, FETÖ ve PKK'yı sahiplenen açıklamalar... İşte ABD'nin Türkiye'de iktidar planları için devreye soktuğu İYİ Parti'nin sicili... HDP ile aynı masaya oturduğu ifşa olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şimdi de açılım ve bölünme sinyalleri veriyor.



1995 ve 1999 Türkiye genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi milletvekili olarak meclise giren Akşener, 1996 ile 1997 yılları arasında Necmettin Erbakan tarafından kurulan koalisyon hükûmetinde içişleri bakanı olarak görev yaptı. Akşener, 2007, 2011 ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 genel seçimlerinde partisinden milletvekili adayı gösterilmedi. 2017'de milleyetçilerle HDP/PKK'yı yan yana getirme planları çerçevesinde MHP'den istifa etti ve İYİ Parti'yi kurdu.



FETÖ'nün bir zamanlar sağ kolu olan Nurettin Veren, Meral Akşener’in Fethullah Gülen’in isteği üzerine Çiller Hükümetinde İçişleri Bakanı olduğunu açıklamıştı.



Akşener, İçişleri Bakanlığı döneminde FETÖ’cüleri kritik noktalara yerleştirdi. Akşener'in devlet içerisinde yerleştirdiği FETÖ'cüler, Türkiye’de Gladyo faaliyetlerini yürüttü.



Akşener , İçişleri Bakanı olduğu dönemde ilk iş olarak tecrübeli bir istihbaratçı olan Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Emin Arslan’ı görevden aldı. Arslan, Fetullahçı polislerin yükselmesine şerh koyan isimdi. Arslan’ın yerine ise Bülent Orakoğlu’nu göreve getirdi. Niğde’de Emniyet Müdürü olan Orakoğlu’nun vekaleten görevini sürdürmesi için Akşener, itirazlara rağmen özel girişimlerde bulundu.



Orakoğlu’nun Başkanlığı, FETÖ’cü polislerin İstihbarat Dairesi’nde rahat hareket edeceği bir ortam yarattı. FETÖ’nün emniyet içindeki A Takımı önce istihbarat dairede daha sonra diğer birimlerde kilit görevlere bu dönemde yükseltildi. Bülent Orakoğlu’nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın içine casus soktuğu da Onbaşı Kadir Sarmusak skandalı ile gün yüzüne çıktı.



28 Şubat 1997’de alınan MGK kararlarının ardından Akşener’in Emniyet’e yerleştirdiği FETÖ’cüler fitne başlattı. TSK’nın darbe yapacağı iddiaları gündeme taşındı. 26 Nisan 1997’deki MGK toplantı salonunda Akşener’in unuttuğu bir not, FETÖ’cülerin Genelkurmay’daki casusluk olayını açığa çıkardı. Söz konusu notta yazılı olanları gazeteci Sedat Ergin köşesine taşıdı. Orakoğlu sadece Genelkurmay Başkanlığı’nı değil, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı da takibe almıştı. MİT'e yapılan giriş ve çıkışlara ilişkin tespitler, plaka numaraları, isimler Akşener’in MGK toplantı masasında unuttuğu notta yer alıyordu.



Milliyet Gazetesi 3 Temmuz 1997 tarihli manşetine "Devlete Savaş Açmışlar" başlığını taşıdı. Genelkurmay'ı izlemek için özel birim kurulduğuna dikkat çekildi.



Akşener, bakanlık döneminde Fethullahçı polis şeflerini Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi yöneticiliklerine getirdi ve korudu. Ayrıca Kadir Sarmusak gibi bir takım Gladyo elemanlarını Türk Silahlı Kuvvetleri içinde tertipler tezgâhlamak için görevlendirdi.



Fethullahçı Gladyo’nun Ergenekon ve Balyoz tertipleri böyle başladı. Meral Akşener’in karanlık sicili, bugün FETÖ’yü hapisten kurtarma göreviyle kabarmış bulunuyor. Akşener, 21 Mart 2019 günü CHP ile ortaklaşa düzenledikleri Kocaeli mitinginde FETÖ'cülere sahip çıktı.



Akşener FETÖ elebaşı Gülen'i öven çok sayıda konuşma yaptı. Üstelik konuşmalarında "Sayın" ifadesine yer vermesi de dikkat çeken unsurlardan.



İYİ Parti 19 Mart 2019 tarihinde bir klip yayınladı. Akşener bu kez de Gladyo göreviyle kamuoyunun karşısına çıktı. FETÖ ve PKK'ya güzelleme yapılan klipte teröristler kahramanlaştırılarak özgürlük savaşçısı olarak gösterildi.



İyi Parti'nin HDP'yi sahiplenmesi yönündeki işaretler son dönemde arttı. Akşener, açılım sürecinin değerlendirilemediğini ve federasyon isteyenlerle de orta yol bulunabileceğini söyledi. Başdanışmanı da Demirtaş’a hukuksuzluk yapıldığını iddia etti.



Akşener katıldığı bir televizyon programında terör hükümlüsü Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı için kampanya yapabileceğini ifade etmişti.



Öte yandan İyi Parti'nin Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe HDP ile birlikte katıldıkları ortaya çıkmıştı.



Batı temsilcileriyle sıkça temaslar kuran Akşener Kasım 2021'de de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB büyükelçileriyle görüşme yaptı.



Akşener tarih 23 Mayıs 2022'yi gösterdiğinde ise partisinin genel merkezinde Türkiye düşmanlığıyla tanınan ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul etti.



Akşener, Cumhuriyet Devriminin en önemli kazanımlarından olan Medeni Kanun'u dinamitleyen, LGBT çürümesini topluma dayatan İstanbul Sözleşmesine de sahip çıktı. “Başbakan olunca yapacağımız ilk icraat İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamak olacak” ifadelerini kullandı. Akşener'in TBMM'deki grup toplantısında HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'la aynı mor maskeyi takması da dikkat çekmişti.



İYİ Parti Liderinin son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile samimi poz vermesi ABD'nin planları doğrultusunda ilerlediğini kanıtlar nitelikteydi. ABD tayin ettiği aday İmamoğlu'nu parlatma çalışmasının düğmesine basmış oldu.