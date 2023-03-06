ABD'nin "Beyaz Toros" kışkırtmasına Zafer Partisi sahip çıktı

Olaylı başlayan Bursaspor-Amedspor'lu maçında oyunculara pet şişe, çakmak gibi zarar verici maddeler atıldı. Tribünlerde "Beyaz toros" ve "Mahmut Yıldırım" posterleri gösterildi.



Geçmişte ABD Gladyosu'nun operasyonlarıyla bilinen posterler, tribünlerde uygulanmaya çalışılan tertibi gözler önüne serdi.



Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise söz konusu görsellere sahip çıkıldı. Paylaşıma şunlar yazıldı:





-Renault Toros, 1989-2000 yılları arasında Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasında, yıllarca Bursasporlu ve Bursalı işçi ve emekçiler tarafından üretilmiş bir otomobil markasıdır. Bu bağlamda #Bursaspor tribünlerinde Beyaz Toros pankartı açılması gayet doğaldır.

Paylaşımın ardından Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı’nın hesap ismini “Mim mim Grubu” olarak değiştirmesi de gözlerden kaçmadı



Pankartlara İYİ Partili Mehmet Aslan ve İstanbul Gençlik Kolları İl Teşkilat Başkanı Tamer Kavukoğlu destek verdi.



Kavukoğlu, bir torosun önünde verdiği pozu paylaşıp "Toros'umuz beyaz değil ama yine de yenilmeyiz" paylaşımı yaptı. Tepkilerin ardından hesabını kilitleyen Kavukoğlu paylaşımı da sildi.