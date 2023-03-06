Meclis kamuya borcu yapılandırmak için mesai yapacak

Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek.



Meclis Genel Kurulu’nda kamu alacaklarına yapılandırma getiren kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak. Teklif ile halkın bütün vergi borçları yeniden yapılandırılacak.



Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırılmayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yapılandırma kapsamına girecek. Gümrük vergileri, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırılması öngörülüyor.



11 ili etkileyen depremlere yönelik düzenlemeler de bazı alacakların yeniden yapılandırılması teklifine eklenecek. Bu kapsamda depremzedeler, Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacak.



Deprem felaketinde mirasçılar, vefat edenin üzerindeki haklarını alabilmek için devlete bir ödeme yapmakla yükümlü sayılmayacak. Deprem bölgesindeki vatandaşların vergi mevzuatı konusunda mağduriyetleri varsa giderilecek.



AK Parti’nin bu hafta Afet Yeniden İmar Fonu teklifini Meclis’e sunması da bekleniyor. Fonla doğal afetlerden zarar gören ve 'doğal afet bölgesi' ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması amaçlanıyor. Teklifin, bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi de öngörülüyor.



Geçen hafta kurulan deprem araştırma komisyonu bu hafta da toplanacak. Komisyon, bu hafta üyelerini belirleyecek. Daha sonra komisyon, ilk toplantısını yaparak çalışma takvimini ve yol haritasını belirleyecek.



AK Parti grubu ise 7 Mart’ta saat 11’de Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında basına kapalı toplanacak. Toplantıda, başta bölge milletvekilleri olmak üzere bölgede görevli milletvekilleri izlenimlerini anlatacak ve hazırladıkları raporu sunacak. Deprem bölgesinde ilk günde yaşanan sorunlar ile o bölgenin tüm sorunlarının yer aldığı raporlar, grup toplantısında değerlendirilecek.



Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin liderleri de partililere seslenecek.