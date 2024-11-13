Bakan Güler'den 3. dünya Savaşı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TV100'de katıldığı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Güler, 3. dünya savaşı riskinin olup olmadığına ilişkin, "Her an çıkabilir. Ama tabii ki çıkmasını istemiyoruz. Ama biz her zaman her şeye hazır olmak zorundayız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ve onun büyük milletinin güvenliğinden sorumluyuz. Her türlü imkanı kullanacağız ve her türlü olasılığı da değerlendireceğiz. Dolayısıyla olabilir diye biz her şeyi en ince teferruatına kadar değerlendiririz, çalışırız, planlarımızı yaparız. Ama biz kendi ülkemizde sulh içinde yaşamak istiyoruz." dedi.

'İSRAİL, TÜRKİYE'YE ELBETTE SALDIRABİLİR'

Güler, "İsrail'in Türkiye'ye bir doğrudan tehdidi olabilir mi?" sorusunu "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'mız iç cephenin öneminden bahsetti ve bunu mutlaka sağlamamız gerektiğini ifade ettiler. Ben kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok haklı olduğundan yanayım. İç cephe her zaman bize lazım. Yani barış ortamında da olsak iç cephenin bütünlüğü, güçlülüğü her zaman bir ülkenin lehinedir. 'Efendim İsrail Türkiye'ye saldırır mı?' Cumhurbaşkanı'mız zaten böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şey ifade eder mi? Elbette ki saldırabilir." şeklinde cevapladı.

TEĞMEN SORUŞTURMASINDA 25 KASIM'I İŞARET ETTİ

Milli Savunma Üniversitesinin mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin kılıçlı yeminin ardından başlatılan soruşturma süreciyle ilgili de Güler, "Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz." ifadesini kullandı.

ESAD İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Yakın zamanda Esad ile bir görüşme var mı?" sorusuna cevap veren Bakan Güler, "Cumhurbaşkanımız bugün dünya lideri. Bir şey söylüyorsa eğer karşısındaki insanın çok iyi değerlendirmesi gerekir. Yani Sayın Esad'ın. Bu bir şanstır. Kendi paramparça edilmiş ülkesi için bir şans olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu teklifini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bugün tam bir çatışmalar odağına dönüşmüş Ortadoğu'nun barışa dönüş için bir şans. Bunun sayın Esat'ın daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'TRUMP'IN ASKERLERİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin askerini Suriye'den çekip çekmeyeceğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Trump, başkanlığı döneminde üç defa Suriye'den askeri çekmek için talimat verdi. Ben, Sayın Trump'ın şiddetle bunun üzerinde duracağını ve Suriye'den, bölgeden Amerikan askerlerini çekebileceğini değerlendiriyorum."

'40 TANE F-16 ALMAK İSTİYORUZ VE ALINACAK'

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ikince döneminde Türkiye'nin F-16 tedariki ve F-35 konusundaki taleplerinde bir hızlanma bekleyip beklemediği sorusunu Güler, şu sözlerle değerlendirdi:

- Şu anda zaten Amerikalı dostlarımızla ilişkilerimiz çok olumlu yönde, bir gerileme olmaz. Daha ileri gidebilir diye değerlendiriyorum. 40 tane F-16 Viper almak istiyoruz ve alınacak, sözleşmeleri de imzalandı. Bundan sonra Eurofighter Typhoon uçaklarından yine bir 40 tane alacağız. Almanya çok uzun zamandır direniyor vermemek için ama sonunda yine NATO'daki dostlarımız İngiltere'dir, İtalya'dır, İspanya'dır, bunların da olumlu katkılarıyla Almanya da en son olumlu cevap verdiler.

'TUSAŞ SALDIRISI TESADÜF DEĞİL'

TUSAŞ'ın, Türkiye'nin savunma sanayisinin gözbebeği olduğunu belirten Güler, saldırının tesadüf olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

- Sayın Cumhurbaşkanı'mız ülkemizin menfaatleri için her gün yoğun görüşmeler, ziyaretler yapıyor. Örgüt de böyle bir şeyi günü gününe, dakikası dakikasına planlayacak bir durumda değil. Yani belki bundan 20 sene önce böyle bir şeyi planlayabiliyor olabilirlerdi. Tesadüfen o gün başarabileceklerini düşündüler ve uygulamaya koydular diye değerlendiriyorum.

'ÇELİK KUBBE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Soru üzerine, Türkiye'nin hava savunması için "çelik kubbe" yapımının devam ettiğini hatırlatan Güler, "Savunma sanayiimiz ve bütün yöneticileri, ihtiyaçlarımızın çok farkındalar ve her gün yaptıklarıyla bunun üstüne koya koya gidiyorlar." ifadesini kullandı.

Çelik kubbeyi "sistemlerin sistemi" olarak nitelendiren Güler, şu bilgileri verdi: