Bakan Işıkhan: Yeter ki siz gölge etmeyin, bir de SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin yeter

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Türkiye’nin Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında gittiği Silivri’de AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Partililerle buluşan Işıkhan, muhalefetin sosyal güvenlik sistemi hakkındaki eleştirilerine sert sözlerle karşılık verdi.

Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ'

“Bugün itibarıyla sosyal güvenlik sistemimiz; tarihimiz boyunca hiç olmadığı kadar güçlü ve kapsayıcı bir noktadadır. Tarihimizde hiçbir dönemde, geri ödeme sistemimiz bu kadar kapsamlı olmamış, bu kadar fazla ilacı, tıbbi cihazı ve sağlık hizmetini vatandaşlarımız için karşılamamıştır. Tarihimizde hiçbir dönemde bu kadar çok sayıda muayene ve ilaç ödemesi yapılmamış, vatandaşlarımızın sağlık harcamaları bu ölçüde devletçe üstlenilmemiştir. Tarihimizde hiçbir dönemde bu kadar büyük bir emekli nüfusumuza ödeme yapılmamıştır.”

Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin geleceğine, çocuklarımıza, gençlerimize sürdürülebilir ve güven veren bir sosyal güvenlik sistemi bırakacağız” ifadelerini kullandı.

“SİSTEMİ SİYASETE ALET ETMEK”

Muhalefetin eleştirilerini “sistemi siyasete alet etmek” olarak niteleyen Işıkhan, “Sosyal güvenlik sistemimiz, hiç kimseden çekmemiştir bunlardan çektiği kadar. Seçim meydanlarında popülist söylemler ve irrasyonel vaatlerle aslında emeklimizin bütçesinden ve gençlerimizin geleceğinden çalmaya teşebbüs ediyorlar” dedi.

Bakan Işıkhan, konuşmasının sonunda muhalefete yönelik şu sözleriyle dikkat çekti:

SGK’YA OLAN BORÇLARINIZI ÖDEYİN YETER

“Yalnızca kürek çekmeyenlerin kayığı sallamaya vakti vardır. Biz 23 yıldır kürek çekiyoruz, onlar da 23 yıldır kayığı sallıyorlar. Bütün veriler Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Yeter ki siz gölge etmeyin, bir de SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin yeter. Bugün belediyeler arasında SGK’ya en fazla borcu olanlar CHP’li belediyelerdir. Madem sosyal güvenlik sistemini bu kadar düşünüyorsunuz, önce borçlarınızı ödeyin.”