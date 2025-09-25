Konya’da feci kaza! 3 yaşındaki ikiz kardeşler kazada hayatını kaybetti

Konya’nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Ereğli-Halkapınar karayolunun 7. kilometresinde, Kadir E. yönetimindeki 42 E 9064 plakalı otomobil ile M.K.’nin kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobilçarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 42 L 3889 plakalı araçta bulunan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybetti. Aynı araçtaki sürücü baba M.K. ile anne A.K. yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü Kadir E. ve araçta yolcu olarak bulunan Ferhat B. ile Hüseyin B. de kazadan yaralı kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden ikiz kardeşlerin cenazeleri ise olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.