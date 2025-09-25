Konya’da feci kaza! 3 yaşındaki ikiz kardeşler kazada hayatını kaybetti

Konya’nın Halkapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki ikiz kardeşler yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Konya’da feci kaza! 3 yaşındaki ikiz kardeşler kazada hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Konya’nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Ereğli-Halkapınar karayolunun 7. kilometresinde, Kadir E. yönetimindeki 42 E 9064 plakalı otomobil ile M.K.’nin kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobilçarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 42 L 3889 plakalı araçta bulunan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybetti. Aynı araçtaki sürücü baba M.K. ile anne A.K. yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü Kadir E. ve araçta yolcu olarak bulunan Ferhat B. ile Hüseyin B. de kazadan yaralı kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden ikiz kardeşlerin cenazeleri ise olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Zafer Partisi’nde ayrılık: Sevdagül Tunçer istifasını duyurduZafer Partisi’nde ayrılık: Sevdagül Tunçer istifasını duyurduSiyaset
30 Eylül Salı BİM kataloğu çıktı! İşte indirime girecek ürünler30 Eylül Salı BİM kataloğu çıktı! İşte indirime girecek ürünlerMarket
Galatasaray’dan Liverpool maçı öncesi sürpriz Osimhen kararı!Galatasaray’dan Liverpool maçı öncesi sürpriz Osimhen kararı!Spor
Valilikten kuvvetli rüzgar uyarısı: İstanbul’da çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanabilirValilikten kuvvetli rüzgar uyarısı: İstanbul’da çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanabilirHava Durumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya ikiz kardeşler
Günün Manşetleri
“SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin yeter”
Marmara’da kuvvetli fırtına bekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray’da
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle buluştu
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
İsrail Yemen’in başkentini vurdu!
Gazze’de son 24 saatte büyük kayıp
“Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmediniz”
Xi Jinping Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 70. kuruluş yıl dönümünde
“Eğitim dün de kolay değildi, bugün de değil, yarın da kolay olmayacak”
Çok Okunanlar
30 Eylül Salı BİM kataloğu çıktı! 30 Eylül Salı BİM kataloğu çıktı!
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi 18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi
Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 26 Eylül İstanbul elektrik kesintisi Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 26 Eylül İstanbul elektrik kesintisi