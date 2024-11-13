Başsavcılık, ABB konserleri üzerine inceleme yürütüyor

Başsavcılık, ihbarları dikkate alarak, Memurların Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazdı. Müzekkerede, konu hakkında araştırma yapılması ve suç unsuru ile şüpheli tespiti durumunda durumun Savcılığa bildirileceği ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser tartışmaları hakkında açıklamada bulunmuştu. Yavaş, "10 gündür tüm dosyalara bakıyoruz. Hata yapan hatasının sonuçlarına katlanacaktır. Ama hiç kimseye suç işlemiş diyemem kendi personelime asla yargısız infaz yapamam. Ama onların da savunmasını alıp bu konular kamuoyuna aktarılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.. Konuşmasında tablolarla iddialara yanıt veren Yavaş, "Ebru Gündeş ve ekibine ödenen 13 milyon 250 bin lira. Bunun içerisinde, Ebru Gündeş'in kendi izniyle açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber, makyözü vs dahil ödenen para 4 milyon 750 bin lira arkadaşlar. Bunun içinde de Ebru Gündeş, kaşe bedelini almıştır. Yani, kalkıp da bir sanatçıya şu kadar ödendi demek tamamen algı operasyonudur" ifadelerini kullandı