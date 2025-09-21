Bayrampaşa Belediyesi kura ile CHP'de kaldı

CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Dosyada adı geçen 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu’nun yerine geçici yönetim için Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi yapıldı.

CHP VE AK PARTİ ADAYLARI YARIŞTI

Seçimde CHP’nin adayı İbrahim Kahraman, AK Parti’nin adayı ise İbrahim Akın oldu. Sabah saatlerinde başlayan seçim süreci yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Halk belediye binasına alınmadı ancak bahçeye kurulan dev ekrandan seçim anbean takip edildi.

Seçim öncesinde polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir belediye önüne geldiğinde protesto edildi.

OYLAMALARDA EŞİTLİK BOZULMADI

Birinci turda AK Parti’li aday 19, CHP’li aday 18 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine ikinci tura geçildi. İkinci turda da sonuç değişmedi.

Üçüncü turda ise AK Parti ve CHP adayları 18’er oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. Usulsüzlük tespit edilince seçim dördüncü tura taşındı. Ancak seçimin dördüncü turunda; AK Parti'nin adayının oy pusulasında bir çizgi görüldü, CHP'nin adayının oy pusulasında ise adayın soyadı yanlış yazıldı. Hatalardan dolayı mecliste tansiyon yükseldi. AK Parti Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz’ın “Sakın irademizi gasp etmeye kalkmayın” sözleri üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Meclis Başkanvekili’nin tüzüğü okumasıyla seçimde doğrudan kura yöntemine geçildiği açıklandı.

KURA İLE CHP’Lİ KAHRAMAN KAZANDI

Yapılan kura çekimi sonucu Bayrampaşa Belediye Başkanvekili, CHP’li İbrahim Kahraman oldu. Böylece belediye yönetiminde başkanvekilliği görevi CHP’de kaldı.

Son dönemde CHP’den art arda gelen istifalar, Bayrampaşa Belediye Meclisi’ndeki aritmetiği etkiledi. Murat Salman, İbrahim Soytürk ve Kerem Güler’in de aralarında bulunduğu toplam 5 üye partiden ayrılarak bağımsız sıfatıyla görev yapmaya başladı.

Meclisteki son tabloya göre, toplam 37 sandalyeden CHP’nin 17, AK Parti’nin 12, MHP’nin 3, bağımsızların ise 5 üyesi bulunuyor. Böylece muhalefet bloku 20 üyeyle meclis çoğunluğunu elde etmiş durumda.