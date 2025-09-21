Bayrampaşa’da başkanvekili seçimi kura ile belirlenecek!

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi için yapılan oylamalar sonuçsuz kaldı. Seçimde CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile Cumhur İttifakı’nın adayı İbrahim Akın yarıştı.

Dördüncü tur oylama sonunda her iki aday da eşit sayıda oy aldı.

Mecliste verilen aranın ardından kura çekimine gidileceği bildirildi. Böylece Bayrampaşa Belediye Başkanvekili, kura sonucu belirlenecek.

Seçimde çıkacak kura sonucu, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yeni dönemde görev yapacak başkanvekilini netleştirecek.