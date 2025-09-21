Bayrampaşa’da başkanvekili seçimi kura ile belirlenecek!

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekili seçiminde 4’üncü turda sonuç çıkmadı. CHP adayı İbrahim Kahraman ile Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın eşit oy aldı. Başkanvekili kura ile belirlenecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bayrampaşa’da başkanvekili seçimi kura ile belirlenecek!
Yayınlanma:

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi için yapılan oylamalar sonuçsuz kaldı. Seçimde CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile Cumhur İttifakı’nın adayı İbrahim Akın yarıştı.

Dördüncü tur oylama sonunda her iki aday da eşit sayıda oy aldı.

Mecliste verilen aranın ardından kura çekimine gidileceği bildirildi. Böylece Bayrampaşa Belediye Başkanvekili, kura sonucu belirlenecek.

Seçimde çıkacak kura sonucu, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yeni dönemde görev yapacak başkanvekilini netleştirecek.

Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi!Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi!Siyaset
Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı!Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı!Yurt
Bayrampaşa
Günün Manşetleri
Bayrampaşa Belediyesi kura ile CHP'de kaldı
Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi!
265 milyon liralık Baltalı Göleti İletim Hattı tamamlandı
Kadınlara onayları dışında erken doğum yaptırıldı
Marketler pazar günü kapalı mı olacak?
CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı
"25 Eylül’de Trump ile görüşeceğim"
8 ilde görev değişimi! Yeni başkanlar kim olacak?
Başkan yardımcısına ev hapsi kararı verildi
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025 Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025
750 bin TL’niz varsa dikkat! 750 bin TL’niz varsa dikkat!
Meteoroloji’den turuncu alarm! Meteoroloji’den turuncu alarm!
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor! TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor!
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?