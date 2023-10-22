BBP'de Ünsal Karabulut Genel Başkanlığa Adaylığını Açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Ünsal Karabulut'tan adaylık açıklaması geldi. BBP'nin gerçekleştireceği 12. Olağan Büyük Kurultay'da genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ünsal Karabulut seçilmesi durumunda yapacakları ile ilgili de mesaj verdi.

TZOB Otel'de düzenlediği basın toplantısında adaylığını duyuran Ünsal Karabulut, "Partimiz yönetim kademelerinin rehabilite edilmesini teminen, hareketin birliği ve bütünlüğü ekseninde bir değişime ihtiyacın olduğu ortadadır." ifadelerini kullandı.

BBP kadrolarının anayasal düzende teamüller çerçevesinde bu muhasebeyi yapabilecek tecrübe, birikim ve olgunluğa sahip olduğunu söyleyen Ünsal Karabulut şözlerini şöyle sürdürdü:

- Yaşanan her olumsuz yaklaşım yüzünden uzaklaşan, kıyıda köşede kimimiz varsa onlara bir kere daha kucak açmak, her vatan evladının umudu haline gelebilecek bir kapı aralamak için uzun zamandır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte, bazı zorluklar ve engellemelerle karşılaşacağımızın bilincindeyiz. Bu itibarla partimizin tüm yetkili kurullarının tamamen demokratik teamüller, siyasi ahlak ve etik ölçüler içerisinde hareket edeceklerine inancım tamdır.

Ünsal Karabulut, genel başkan seçilmesi durumunda BBP'nin Cumhur İttifakı'ndaki varlığının devam edeceğini de bildirdi.