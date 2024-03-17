Bülent Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler! "Gerçekten bir kibir ifadesi"

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. İstanbul Belediye Başkanı gerekirse bir elinde ayı bir elinde güneşi tutar." sözlerini eleştirdi.

"Ruh haline, psikolojik durumuna bakıyorum ve sayın İmamoğlu'nun bu müstehzi küçümseyen tavrı ve kibirli tavrı kendisine hiç yakıştıramıyorum."

Bir televizyon programında konuşan İmamoğlu "İstanbul Belediye Başkanı gerekirse bir elinde ayı bir elinde güneşi tutar" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun bu sözlerine tepki gösteren Kerimoğlu, "İmamoğlu'nun kibirli bir tavrı var" dedi.

"Geçmişte Ekrem İmamoğlu'na 2 arkadaş yakınlığında baktım. Sonrasın da 2 belediye başkanı yakınlığında baktım. Son bir iki yıldır da bir doktor gözüyle bakıyorum. Ruh haline, psikolojik durumuna bakıyorum ve sayın İmamoğlu'nun bu müstehzi küçümseyen tavrı ve kibirli tavrı kendisine hiç yakıştıramıyorum."

Kerimoğlu, İmamoğlu'nun sözlerinin kibir ifadeleri olduğunu söyledi.