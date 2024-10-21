Bütçe marayonu başlıyor

2025 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçesi görüşmeleri başlıyor. Teklife göre, gelecek yıl için bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olması öngörülüyor.





22 Ekim Salı günü ilk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis'te sunum yapacak.



Komisyonda 30 Ekim'de bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak, bakanlık ve kurumların 2025 yılı bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak.



Teklife göre, gelecek yıl için bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olması öngörülüyor. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.



2024 bütçesinde 677 milyar lira olan asgari ücret istisnasının toplam tutarı 2025 bütçesinde 853 milyar lira olarak öngörülüyor.



Belirlenen takvime göre, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi bekleniyor.



Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye, her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak.



Komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2025 yılı bütçesinin, aralık başında Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.