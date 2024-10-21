Atatürk'e hakarete tutuklama

Sosyal medyadan Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret ettiği gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

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Atatürk'e hakarete tutuklama
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Devlet büyüklerine ve Türk ordusuna hakaret etti. Bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptı. İstanbul Bahçelievler’de yakalanıp gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklaarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabından Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret eden, Türk Silahlı Kuvvetlerini de hedef gösteren M.H.Y adlı şüpheli 18 Ekim’de İstanbul Terörle mücadele ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevkedilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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