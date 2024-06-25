Büyük Aile Platformu TBMM'de: LGBT propagandasının ve örgütlerinin kapatılmasını istediler

Cumhuriyet Kadınları Derneği, İstanbul Aile Vakfı, TÜGVA, TGB, MÜSİAD gibi kurumların öncülük ettiği Büyük Aile Platformu, LGBT Propagandasının yasaklanması ve örgütlerinin kapatılması için yasal düzenleme talep etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüşen platform heyeti yasa talebine ilişkin önerilerini iletti.



Görüşme sonrası açıklama yapan Palatform Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, LGBT propagandasının yasaklanması ve örgütlerinin kapatılması için 3 maddelik taleplerini sıraladı:

1- LGBT propagandasının ve örgütlerinin kapatılması

2- Türk aile yapımızın korunması ve aile kurumuna yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine dair değişikliklerin anayasada yer alması

3- Onur haftası, onur ayı gibi LGBT propaganda faaliyetlerine izin verilmemesini; sadece yürüyüşlerin değil, eğitimden-kültür spordan-sanata, sosyal hayattan-ticarete her alanda yapılan propaganda ve dayatmalara müsaade edilmemesi.



Meclis Başkanı Kurtulmuş, Büyük Aile Platformu yetkililerinin bu konu hakkında yapılabilecek değişiklik önerilerini kendilerine iletmelerini istedi. Aile'yi koruma vurguları yaptı:

- Aileyi korumak milli bir ödevdir, milli bir yükümlülüktür, sorumluluktur. Türk toplumunun en güçlü yapısını bundan sonraki nesillere en kuvvetli şekilde aktarmak boynumuzun borcudur.

Görüşmeye CKD, TGB, İstanbul Aile Vakfı, MÜSİAD, TÜGVA gibi kurucu dernekler ve platformun bazı illerde kurduğu Aile platformu temsilcilerinden oluşan 25 kişilik bir heyet katıldı.