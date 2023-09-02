CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partiye sınırlarını bil mesajı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam Ahlatlıbel’de bazı gazetecilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu İYİ Parti sınırlarını bil mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partiye sınırlarını bil mesajı!
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Kılıçdaroğlu “İmamoğlu CHP’nin, Yavaş İYİ Parti’nin adayı olsun formülleri de konuşuluyor, ne dersiniz?” sorusuna “CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP’li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara’da da İstanbul’da da dominant olan parti CHP’dir. Öyle kabul etmek lazım.” yanıtını verdiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partiye sınırlarını bil mesajı! - Resim : 1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partiye sınırlarını bil mesajı!

Kılıçdaroğlu’nun Ankara ve İstanbul’la ilgili de şunları eklediği bildirildi:

“Kararı Parti Meclisi verecek ama benim genel başkan olarak görüşüm, başarılı belediye başkanlarının görevlerini sürdürmeleri. Hele özellikle Ankara, İstanbul, Mersin, Adana gibi Antalya gibi bizim yeni aldığımız ve birinci dönemlerinde güzel çalışmalar yapılan belediye başkanlarını ikinci dönemlerinde daha başarılı olacaklarını, devir aldıkları sorunları kalıcı çözmek için çalışacaklarını biliyorum.”
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