Kılıçdaroğlu “İmamoğlu CHP’nin, Yavaş İYİ Parti’nin adayı olsun formülleri de konuşuluyor, ne dersiniz?” sorusuna “CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP’li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara’da da İstanbul’da da dominant olan parti CHP’dir. Öyle kabul etmek lazım.” yanıtını verdiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partiye sınırlarını bil mesajı!

Kılıçdaroğlu’nun Ankara ve İstanbul’la ilgili de şunları eklediği bildirildi: