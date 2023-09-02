Meral Akşener'in eski danışmanından İYİ Parti hakkında iddia! Hasan Sami Özvarinli: ''Yerel seçimlerden sonra siyasetteki varlığını devam ettiremeyecek''

Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'nin geleceği hakkında bazı ifadelerde bulundu.

Hasan Sami Özvarinli:

İlerleyen süreç dahilinde bir tabela Partisi olmaya mahkumdur.

Bu sözlerinin ardından İYİ Parti'nin yerel seçimlerden sonra ise siyasetteki varlığını devam ettiremeyeceği ifadelerini kullandı.

PEKİ HASAN SAMİ ÖZVARİNLİ İLE İYİ PARTİ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

İYİ Parti'den istifa eden Hasan Sami Özvarinli AK Parti'ye geçmişti. Hasan Sami Özvarinli'nin ortaya attığı FETÖ iddiaları ile ilgili İYİ Parti, hukuki süreç başlattığını duyurmuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda Özvarinli'ye rozetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki takmıştı.

HASAN SAMİ ÖZVARİNLİ KİMDİR?

Dr.Hasan Sami ÖZVARİNLİ 1983'de Kayseri Kocasinan İlçesi Gevher Nesibe Mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de okuduktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesin'den mezun olarak sağlık alanında göreve başladı. 2009'da İncesu Devlet Hastanesinde görev alarak başladı. Okul yıllarında Sivas ve Kayseri Ülkü Ocakları yönetimlerinde görevlerde bulundu. 2010'da İncesu Devlet Hastanesi Başhekimliği ve İncesu Sağlık Grup Başhekimliği görevine atandı.

2013'de bu görevinde istifa ederek devlet memuriyetine son verdi. 2014-2016 yıllarında da MHP Melikgazi İlçe Yönetim Kurulunda görev yaptı. Özvarinli bazı özel hastanelerde başhekimlik görevlerinde bulundu. Şu an özel bir hastanede doktor olarak görevine devam etmektedir. Kayseri'nin sosyal, kültürel ve sağlık alanında etkin rol oynayan Özvarinli, birçok sivil toplum kuruluşuyla da yakından ilgilenmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.