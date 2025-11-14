CHP, İBB iddianamesindeki gizli tanık ifadeleri için savcıları HSK’ya şikâyet etti

CHP, İBB iddianamesinde gizli tanık ifadelerinin kopyalanarak farklı tanıklara aitmiş gibi gösterildiği iddiasıyla savcılar hakkında HSK’ya şikâyet dilekçesi sundu. Özgür Özel’in mitingde açıkladığı iddialar ve Başsavcılığın yanıtı da dosyaya yansıdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
CHP, İBB iddianamesindeki gizli tanık ifadeleri için savcıları HSK’ya şikâyet etti
Yayınlanma:

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dosyasındaki gizli tanık beyanlarına ilişkin tartışmaları Hakimler ve Savcılar Kurulu’na taşıdı. CHP, Genel Başkan Özgür Özel’in açıkladığı iddialar doğrultusunda, iddianameyi hazırlayan savcılar hakkında adli ve idari soruşturma talebinde bulundu.

Özel, Sultanbeyli mitinginde yaptığı konuşmada, Meşe ve İlke kod adlı gizli tanıkların ifadeleri arasında kopyala-yapıştır yapıldığını, daha önce “Çınar” olarak bilinen tanığın beyanlarının yeni bir tanık üzerinden iddianameye aktarıldığını iddia etmişti. Özel, “Çınar’ın söylediği ifadeleri almışlar, İlke’ye söylettirmişler. Kumpas olduğu buradan belli” ifadelerini kullanmıştı.

“DEZENFORMASYON NİTELİĞİNDE”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialara yanıt vererek, CHP’li Murat Emir’in paylaştığı videodaki kişinin gizli tanık olmadığını açıkladı. Başsavcılık, İlke kod adlı tanığın ifade tarihinin 18 Kasım 2024, Çınar kod adlı tanığın ifade tarihinin ise 21 Kasım 2024 olduğunu belirterek iddiaların “dezenformasyon niteliğinde” olduğunu savundu.

CHP tarafından HSK’ya sunulan dilekçede, Meşe kod adlı gizli tanığın ifadelerinin İlke kod adlı tanığa aitmiş gibi iddianameye işlendiği, tanık beyanlarında birebir aynı cümle ve kelime sıralarının bulunduğu, bunun somut bulgularla ortaya konduğu kaydedildi.

Parti, söz konusu iddiaların hem adli hem idari yönden incelenmesi gerektiğini belirterek savcılar hakkında soruşturma talep etti.

chp HSK gizli tanık
