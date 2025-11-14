Adana’da faciadan dönüldü! 4 öğretmenin öldüğü yola bir kez daha kaya parçası düştü

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede yağış sonrası yeniden kaya parçası yola düştü. Bir otomobilde hasar oluştu, can kaybı yaşanmadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, 4 öğretmenin hayatını kaybettiği noktada yeniden kaya düşmesi meydana geldi. Yağışla birlikte yamaçtan kopan kaya parçası, Saimbeyli-Feke kara yolunda seyreden 80 GA 162 plakalı otomobilin arka kapısına çarparak hasara yol açtı.

Kazanın ardından bölgede inceleme başlatıldı. Olay anı ve aracın aldığı hasar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AYNI YERDE 4 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

6 Nisan 2023’te aynı bölgede yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası, Himmetli İlk ve Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak’ın bulunduğu otomobilin üzerine düşmüş; dört öğretmen olayda yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kaza
