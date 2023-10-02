CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'tan Akıl Almaz İfade! "Kılıçdaroğlu'na Saldırmak Atatürk'e Saldırmaktır"

Koltuk kavgalarıyla kaynayan CHP'de, İstanbul kongresi yaklaşıyor. İstanbul İl Başkanlığı'na aday olan CHP'li Cemal Canpolat, TV100 ekranlarında skandal sözlere imza attı. Canpolat Kılıçdaroğlu'na saldırmanın Atatürk'e saldırmak olduğunu öne sürdü.

Cemal Canpolat Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e Benzetti

CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, TV 100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın konuğu oldu. Canpolat, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili skandal sözler sarf etti. Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırmanın Atatürk'e saldırmak olduğunu öne süren Canpolat'a programın sunucusu Gürkan Hacır tepki gösterdi. Cemal Canpolat "Şimdiye kadar cumhuriyet değerlerine sahip çıkmayanlar, Mustafa Kemal’in ilkelerine sahip çıkmayanlar, Mustafa Kemal söylemlerini dışarıda bırakarak ‘Sen git ben geleyim’ şeklinde değişim yapmaya çalışıyor. İstanbul’daki bu kongre sürecini tamamlayacağız, sonra yeni kadroların parti yönetime gelmesi için mücadele vereceğiz. Siyasette ilkeli değerler üzerinden tartışmak lazım. Kılıçdaroğlu’nun oturduğu koltuk, Mustafa Kemal’in oturduğu koltuktur. Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır." ifadelerini kullandı. Bu ifadeler üzerine Gürkan Hacır ise, "Ne alakası var Cemal ağabey. Yapma gözünü seveyim. Olur mu öyle şey!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sadullah Ergin'i İttifak Partileri CHP'den Aday Göstermiş

Cemal Canpolat, CHP'nin FETÖ'nün kumpas döneminin Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'i Meclis'e sokmasını değerlendirdi. Konuyla ilgili kendisine yöneltilen "FETÖ’nün yolunu açan Sadullah Ergin’i Çankaya’da aday olarak koyak mıdır Atatürkçülük?" sorusu üzerine Canpolat, Sadullah Ergin'i CHP'nin aday göstermediğini savundu. Canpolat, Ergin'in ittifak partileri tarafından CHP'den aday gösterildiğini ileri sürdü. Canpolat, "Bu partinin hiçbir üyesi ne terörün yanında olabilir ne de bu partinin herhangi bir üyesi Mustafa Kemal Atatürk çizgisinin dışında başka bir anlayış savunabilir. Cumhuriyete kumpas kuran hiçbir anlayışın yanında olamayız. Sadullah Ergin, CHP’nin değil ittifak yapılan partinin milletvekilidir. Bunu oraya yazanlar, bugün ona tepki koyanlardır." dedi.

Canpolat Kemal Kılıçdaroğlu'nun Onayıyla Aday Olduğunu Söyledi

Canpolat, adaylık sürecine ilişkin de konuştu. Canpolat, "Özgür Çelik’le ilgili olumsuz tek şey söylemem. Bana düşen, partinin tamamını kucaklayıp ona sahip çıkmaktır. Bunun için İstanbul’da aday oldum. Genel Başkan’ımızla görüştükten sonra onayıyla aday olmuş oldum. Çünkü Genel Başkan’ı temsil edecek İl Başkanı, Genel Başkan’a rağmen aday oldu." ifadelerini kullandı.