CHP lideri Özgür Özel, Donald Trump’ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'deki başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump’ı tebrik etti. Özel, Trump’ın kazanmasını takiben, kendisine başarılar dileyerek, yeni dönemde barış ve iş birliği temennisinde bulundu:

"Demokratik bir çerçevede 47. ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ı ve Yardımcısı James David Vance'i tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine olumlu katkı sağlamasını temenni ederken, sonuçların aynı zamanda bölgemizde süregelen, başta Filistin ve Ukrayna'daki savaşlar olmak üzere, olumsuz gidişatın sona ermesinin yolunu açacağını ümit ediyorum."