CHP lideri Özgür Özel, dört eski genel başkanı kurultaya davet etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce partiye liderlik eden dört genel başkanı, 6 Nisan Pazar günü gerçekleşecek 21. Olağanüstü Kurultay’a davet etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
CHP lideri Özgür Özel, dört eski genel başkanı kurultaya davet etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinden önce partiye liderlik eden dört genel başkanı, 6 Nisan Pazar günü gerçekleşecek 21. Olağanüstü Kurultay’a davet etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmeleri yaparak kurultaya katılmaları için davette bulundu.

Parti içi birlik ve dayanışmanın vurgulanacağı kurultayda, CHP’nin gelecek stratejileri ve yol haritası ele alınacak.

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