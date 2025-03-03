CHP, Öcalan’ın çağrısına ilişkin samimiyet vurgusu yaptı: "Süreç Meclis'te çözülmeli"

Abdullah Öcalan’ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Emre Can Emre Can
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “eşit yurttaşlık sorunu”na dikkat çekerek, sürecin samimi şekilde yürütülmediğini iddia etti ve bu sorunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çözülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Öcalan’ın PKK'ya silah bırakma çağrısını değerlendirdi. CHP Sözcüsü Yücel, “Türkiye’de eşit yurttaşlık sorunu vardır” diyerek, bu sorunun çözülmesi için Meclis’in işaret edilmesi gerektiğini belirtti.

Yücel, açıklamasında, “Çağrının çıkış noktası ve ulaştığı adres dikkate alındığında, her bir vatandaşımız tereddüt etmekte haklıdır. Elbette bu ülkede bir demokrasi sorunu, bir eşit yurttaşlık sorunu vardır” ifadelerini kullandı.

Yücel, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Sürecin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. Ayrıca, şehit ailelerini ve gazilerimizi incitecek bir adım atılmamalıdır; bu bizim kırmızı çizgimizdir” dedi.

Belediyelere kayyım atanmasını eleştiren Yücel, sürecin samimi olmadığını belirtti. “Kayyım uygulamalarının hız kesmeden devam ediyor olması, seçilmişlere karşı, sadece gazetecilik faaliyeti yapmaları nedeniyle basına mensup kişilere, muhaliflere karşı uygulanan gözaltılar, tutuklamalar ve soruşturmalar, samimi bir süreç yürütülmediğini de göstermektedir” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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