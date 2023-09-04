CHP yüzüncü yıl etkinlikleri! 3 gün boyunca etkinlikler devam edecek

CHP, 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

"GEÇMİŞİN MİRASIYLA YENİ YÜZYILA"

CHP'nin 100. yıl sloganı “Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla” olarak belirlendi ve parti genel merkez binasına bu sloganın yazılı olduğu pankartlar asıldı.

CHP, 100. yıl kutlamaları için 8-9-10 Eylül tarihlerinde üç günlük bir program düzenledi12. Programın ayrıntıları şöyle:

8 Eylül Cuma günü parti genel merkezinde bir etkinlik yapılacak.

9 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde Anıtkabir ziyaret edilecek. Aynı gün Anıtpark’ta film gösterimi ve Candan Erçetin konseri olacak. Anıtpark’taki etkinlikte CHP’nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın konuşmalar yapacak.

10 Eylül Pazar günü ise parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlenecek ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.

CHP’nin 100. yıl kutlamalarının yıl boyunca devam etmesi ve detayları CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu’nun açıklaması bekleniyor.